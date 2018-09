An und für sich gibt es über European Lithium noch immer nicht viel zu berichten. Zumindest an der Börse spitzte sich die Lage in der laufenden Woche aber immer weiter zu. Zeitweise stürzte das Papier unter die sowohl charttechnisch als auch psychologisch wichtige Marke von 0,10 Euro und so mancher Anleger fürchtete vielleicht schon einen völligen Absturz des Kurses.

Letzterer konnte aber vorerst verhindert werden. Schon am Donnerstag konnte der Kurs sich leicht verbessern, am Freitag steht ... (Robert Sasse)

