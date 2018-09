BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben einen sachlichen Umgang mit den Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu den Vorgängen in Chemnitz angemahnt. Beide sprachen sich am Freitag in Berlin dafür aus, zunächst einmal die Aussage Maaßens vor dem Innenausschuss abzuwarten. Eine Sondersitzung des Ausschusses wird demnach kommende Woche erwartet.

Kauder sagte, er habe die Medienberichte zu Chemnitz verfolgt, sei aber nicht dabei gewesen. Wenn Maaßen andere Erkenntnisse haben als manches Medium, dann werde er das in der Sitzung des Innenausschusses darlegen müssen.

In Richtung vor allem von Linke und SPD sagte Kauder, er halte es "für einen eigenartigen Umgang mit unserer Demokratie", wenn man Maaßen einerseits zu einer öffentlichen Befragung in den Innenausschuss einlade, es aber "vorab schon mal zu einer brutalen Aburteilung kommt". Das schade der Demokratie, erklärte Kauder. Er räumte gleichzeitig ein, dass es "nach der Befragung" durchaus Aufregung geben könnte.

Dobrindt forderte dazu auf, die Äußerungen von Maaßen auch ernst zu nehmen. Maaßen hatte Bild gesagt, dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor", dass in Chemnitz Hetzjagden stattgefunden hätten. "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt", erklärte er. Nach seiner "vorsichtigen Bewertung" sprächen "gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

