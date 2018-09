Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 06.09.2018 das Rating der KfW auf AAA festgelegt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Zudem habe Creditreform Rating das Rating der Senior Unsecured auf AAA festgelegt.Nachhaltige Förderung sei der übergeordnete Unternehmenszweck der KfW. Vor diesem Hintergrund sei insbesondere die Ertragslage zu beurteilen. Das Geschäftsmodell als Förderbank habe keine primären Gewinnerzielungsabsichten, sondern Investitionsaufträge zur Stärkung der Wirtschaft. Nichtsdestotrotz seien die Jahresüberschüsse seit vielen Jahren konstant auf einem guten Niveau. Insbesondere die Kostenstruktur der KfW sei in einem ordentlichen Verhältnis zu den erzielten Erträgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...