Traun (ots) - Als Spezialist im Bereich Wearables mit einer langjährigen Leidenschaft für hochwertige Uhren fiel Martin etwas auf: Es fehlt eine Smartwatch mit den Qualitäten einer Luxusuhr, sprich hochwertige Materialien wie Titan, Keramik und Saphirglas bei einer Wasserdichtheit von 10 ATM. Für Martin und sein Team war klar, eine Uhr muss smart sein und genau diese Qualitäten einer klassischen Luxusuhr mitbringen, bei einem Preis der die Smartwatch-Branche auf den Kopf stellt. Der einzigartige Algorithmus, der Stress und Wasserverbrauch misst und darauf aufbauend eine individuelle Trainingsempfehlung abgibt, war das Detail welches das Paket komplettierte. So wurde bereits 2016 VIITA Watches gegründet.



Martin Konrad und sein Team scheinen mit diesem Konzept einen Nerv getroffen zu haben. Die Kickstarter Kampagne schlägt ein und die benötigte Summe von 20.000? wurde in weniger als 90 Minuten vollständig finanziert. Seit dem Verkaufsstart am 6. September um 20:00 konnte so das geplante Finanzierungsziel bereits um 342% (Stand 7.September 12:30) übertroffen werden.



Schon Ende 2017, wurden die ersten Kollektionen auf der Crowdfunding-Plattform INDIEGOGO gelauncht. Dieses Projekt wurde innerhalb von 24 Stunden vollständig finanziert und das Finanzierungsziel schlussendlich um über 700% übertroffen. Die aktuellen Kollektionen sind direkt bei viita-watches.com und in Kürze bei otto.de, mediamarkt.de, Intersport und über 100 Juwelieren im gesamten DACH-Raum erhältlich.



Neben dem edlen Design, sind der einzigartige Algorithmus, die herausragende Verarbeitungsqualität und die verwendeten premium Materialien das was die VIITA Titan HRV von anderen Smartwatches unterscheidet. Und das bietet VIITA Watches ihren Fans direkt und ohne Zwischenhändler zu einem Startpreis von 259? statt 699? auf KICKSTARTER an. Manche Marken mögen einige dieser Qualitäten anbieten, aber keine bietet alle in einer Smartwatch.



Das Team von VIITA Watches hat keine Kosten und Mühen gescheut um eine perfekte Luxus-Smartwatch zu kreieren. So unterscheidet sich die VIITA Titan HRV:



* Gehäuse aus Titan 1. Grades (Luftfahrtstandard) * Eine Lünette aus Zirkonia-Keramik Zr02 * Kratzfester Saphirglas Touchscreen * 10 ATM wasserdicht * Flugzeug-Aluminium Backcover * Integriertes GPS und GLONASS * Eine stabile Konstruktion, designed in Austria * Bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit bei 24/7 HRV Messung * Proprietäres Betriebssystem auf Nucleus RTOS Basis * Gesundheitsscreening in Echtzeit * Individuelle Trainingsempfehlung auf Basis der aktuellen Verfassung (Ausgabe eines konkreten Pulsbereiches bei Ausdauersport und Intensität bei Kraftsport) * Messung des Wasserverbrauchs * Übersichtliche und einfach zu bedienende Smartphone App * iOS und Android kompatibel



Die VIITA Titan HRV ist aktuell zum stark vergünstigten Preis von 259? statt 699? exklusiv auf der Crowdfunding-Plattform KICKSTARTER vorbestellbar. Wer sich seine Luxus Smartwatch sichern will sollte schnell sein, denn die Stückzahl ist auf 300 Stück limitiert. Danach steigt der Preis!



Link zur Kampagne: [kickstarter.com] (https://www.ots.at/redirect/kickstarter5)



[Video] (https://youtu.be/rTsUXd8tfKk)



