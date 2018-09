FRANKFURT (Dow Jones)--Die Entscheidung der Wettbewerbshüter in Brüssel zur geplanten Eisenbahn-Fusion von Siemens und Alstom verzögert sich um gut zwei Monate. Die EU-Kommission setzte den 28. Januar als neuen Termin fest, nachdem sie das Fusionskontrollverfahren im August wegen fehlender Informationen ausgesetzt hatte.

Mitte Juli war von der Kommission eine vertiefte Prüfung für das im vergangenen Herbst vereinbarte Vorhaben eingeleitet worden, weil sie erhebliche Bedenken um den zukünftigen Wettbewerb für Schienenfahrzeuge und Signaltechnik in Europa hat. Zunächst hatte sie eine Frist bis zum 21. November gesetzt.

Siemens will seine Sparte Mobility aus dem Konzern herauslösen und mit dem Alstom-Konzern verschmelzen. Siemens wird den neuen Eisenbahn-Konzern, der künftig unter dem Namen Siemens Alstom firmieren und an der Börse in Paris gehandelt werden soll, mit knapper Mehrheit kontrollieren.

Ursprünglich sollte die Fusion bis zum Jahresende über die Bühne gehen. Im Juni ließ Alstom jedoch bereits wissen, die Fusionskontrollen seien aufwändig, deshalb rechne man erst im ersten Halbjahr 2019 mit einem Abschluss. Gerade erst hat sich auch die australische Kartellaufsicht kritisch zu dem Fusionsvorhaben geäußert.

September 07, 2018 09:43 ET (13:43 GMT)

