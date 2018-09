An der Wall Street gerät Tesla nach Veränderungen im Management massiv unter Druck. Auch Arbeitsmarktdaten liefern keine positiven Impulse.

Die Chaostage beim Elektroautobauer Tesla dauern an - das drückt einmal mehr die Stimmung am US-Aktienmarkt. Nach nur einem Monat schmeißt Buchhaltungschef Dave Morton hin, wie am Freitag bekannt wurde. Anleger ließen die Tesla-Aktie massenhaft fallen. Nach vorbörslichen Verlusten verloren Tesla zur Börseneröffnung über neun Prozent. Medienberichten zufolge drohen weitere Abgänge im Management.

Dennoch schaffte der Technologiewerteindex Nasdaq kurz nach der Eröffnung ein kleines Plus. Dow Jones und S&P 500 verloren etwa 0,3 Prozent. Damit setzt die Wall Street ihren eher schwachen Wochentrend fort. Der Dow Jones-Index verzeichnete zuletzt marginale Zuwächse, während der S&P 500 ebenso wie der Nasdaq mehrfach unter Druck geraten war.

Anleger, die auf positive Impulse auf dem Arbeitsmarkt gehofft hatten, wurden enttäuscht. Die neuesten US-Arbeitsmarktdaten zeigen: Die Stundenlöhne sind um 2,9 Prozent gestiegen und damit höher als die meisten Analysten erwartet hatten. So hoch war der Lohnzuwachs zuletzt 2009.

Im August 2018 wurden in den USA außerhalb der Landwirtschaft 201.000 Stellen geschaffen. Erwartet worden war ein Plus von 191.000. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...