FRANKFURT (Dow Jones)--Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten drücken am Freitagnachmittag den Euro. Grund ist der deutlich höher als prognostiziert ausgefallene Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne. Diese sind im August um 0,37 Prozent gestiegen, erwartet wurde lediglich ein Plus von 0,20 Prozent. "Für die Fed geht es jetzt mehr denn je darum, nicht hinter die Kurve zu fallen. Die nächste Zinserhöhung noch im September ist damit definitiv gesetzt", sagt QC Partners. Für Anleger und Unternehmen bedeutet der US-Arbeitsmarktbericht jedoch, dass sie sich mehr denn je auf weiter steigende Zinsen einstellen sollten.

An den Aktienmärkten spielen die US-Daten zwar nur eine untergeordnete Rolle, sie unterstreichen aber den steigenden geldpolitischem Gegenwind durch die Zentralbanken. Hauptbelastungsfaktor an den Aktienmärkten bleibt der schwelende Handelskonflikt. Nach dem Auslaufen einer Anhörungsphase könnte US-Präsident Donald Trump nun Ernst machen mit angedrohten weiteren Zöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von bis zu 200 Milliarden Dollar. Aus dem Umfeld der laufenden Nafta-Verhandlungen mit Kanada gibt es derweil keine neuen Nachrichten. Indes könnte auch Japan ins Visier der protektionistischen Handelspolitik von US-Präsident Trump geraten.

Barnier gibt sich kompromissbereit in Nordirland-Frage

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 11.943 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.288 nach unten. Der Euro wertet auf 1,1585 ab nach Ständen von über 1,16 Dollar vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten. Derweil zieht das Pfund gegen Euro und Dollar an. Im Handel wird auf Aussagen von EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier verwiesen. Dieser hat sich offen für Kompromisse in der Frage um eine Vermeidung einer harten Grenze zu Nordirland nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU gezeigt. Die Grenzfrage hat sich zu einem der größten Hindernisse in den Verhandlungen entwickelt.

Mit Abgaben von 1,1 Prozent führt der Bankensektor in Europa die Verliererliste an. Ein Händler vermutet technisch bedingte Gründe. Der Sektor habe sich in den vergangenen Tagen wegen der Entspannung am italienischen Anleihemarkt sehr viel besser als der Gesamtmarkt gehalten. Dieser positive Sonderfaktor sei nun ausgelaufen und der Sektor habe offenbar Nachholbedarf nach unten. Für die Kursschwäche der Deutschen Bank von 1,7 Prozent gibt es derweil konkrete Gründe: Der chinesische Aktionär HNA will seine restliche 7,6-Prozent-Beteiligung innerhalb der kommenden 18 Monate abbauen.

Die schwachen Daten zur Produktion in Deutschland drücken am Freitag auf Maschinenbau-Aktien im Allgemeinen. Die Produktion sank gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Am Donnerstag waren bereits die Auftragseingänge sehr schwach ausgefallen. Im Handel sorgt man sich, dass sich in den schwachen Daten zunehmend der schwelende Handelskonflikt widerspiegelt, der für Investitions-Zurückhaltung bei den Unternehmen sorge. Kion verlieren 4,3 Prozent, Dürr 2,1 Prozent oder Jungheinrich 2,6 Prozent.

Datenhack bei British Airways

Der Diebstahl persönlicher Daten und Bankverbindungen von hunderttausenden Kunden bei British Airways drückt auf den Kurs der Mutter-Holding IAG. Der Kurs verliert 2,4 Prozent. Bayer werden weiter verkauft und büßen 3,3 Prozent auf ein Fünfjahrestief ein. Die Geschäftszahlen vom Mittwoch kamen an der Börse nicht gut an. Daneben meiden Anleger wegen Glyphosat-Klagen gegen die Tochter Monsanto die Aktie. Die Zahl der Klagen liegt in der Zwischenzeit bei 8.700.

Als belastend für Siltronic - die Aktie verliert 5,3 Prozent - werden Pläne des japanischen Wettbewerbers Shin-Etsu gesehen, rund 855 Millionen Euro in die Siliziumproduktion investieren zu wollen. Sollte sich dadurch das Angebot auf dem Weltmarkt erhöhen, könnte sich dies negativ auf die Preise auswirken.

Aixtron legen um 3,2 Prozent zu, nachdem die Analysten von Baader die Aktie auf "Hold" hoch genommen haben. Für Wirecard sind die Analysten von Exane mit einem Kursziel 265 Euro sehr optimistisch. Der Kurs des DAX-Aufsteigers (per 24. September) legt um 3,2 Prozent auf 190,45 Euro zu. DAX-Absteiger Commerzbank wird mit dem Bankensektor weiter verkauft und verliert 1,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.288,49 -0,23 -7,46 -6,15 Stoxx-50 2.967,92 -0,01 -0,15 -6,61 DAX 11.943,40 -0,10 -11,85 -7,54 MDAX 26.115,05 -0,06 -15,49 -0,33 TecDAX 2.903,86 0,31 9,04 14,82 SDAX 12.081,88 -0,90 -109,59 1,64 FTSE 7.262,62 -0,77 -56,34 -2,82 CAC 5.249,66 0,11 5,83 -1,18 Bund-Future 159,92% -0,44 0,81 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1575 -0,40% 1,1637 1,1614 -3,7% EUR/JPY 128,55 -0,07% 128,72 128,72 -5,0% EUR/CHF 1,1187 -0,32% 1,1227 1,1249 -4,5% EUR/GBP 0,8934 -0,64% 0,8993 0,8983 +0,5% USD/JPY 111,05 +0,34% 110,62 110,92 -1,4% GBP/USD 1,2954 +0,21% 1,2939 1,2928 -4,1% Bitcoin BTC/USD 6.480,95 +0,2% 6.535,21 6.474,51 -52,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,56 -0,58 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,35 -0,04 USA 2 Jahre 2,70 2,63 0,81 USA 10 Jahre 2,94 2,88 0,53 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,06 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,23 67,77 -0,8% -0,54 +14,5% Brent/ICE 76,20 77,42 -0,4% -0,30 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.197,91 1.200,00 -0,2% -2,09 -8,1% Silber (Spot) 14,21 14,16 +0,4% +0,05 -16,1% Platin (Spot) 783,50 791,35 -1,0% -7,85 -15,7% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,3% +0,01 -21,3% ===

September 07, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)

