Ausplatziert - die Photon Energy N.V. hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2017/22 vollständig mit dem Zielvolumen von 30 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Das teilte das Solar-Unternehmen heute mit.

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy B.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.2022. Die Zinsen werden vierteljährlich am 27.01., am 27.04., am 27.07. und am 27.10. eines Jahres bezahlt.

Hinweis: Investoren können die Anleihe 2017/22 weiterhin direkt am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, ...

