Die Bundesregierung will die Kontrolle von Beteiligungen und Firmenübernahmen durch ausländische Investoren deutlich verschärfen. Ökonomen kritisieren gegenüber der WirtschaftsWoche den Vorstoß.

Der Bund will bei Firmenkäufen künftig schon bei einer ausländischen Beteiligung von 15 Prozent eingreifen können, berichtet die "Welt". Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt bereits vor. Die Änderung der Außenwirtschaftsordnung könnte noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das würde eine deutliche Verschärfung der Kontrollen bedeuten.

Bisher darf die Bundesregierung bei möglichen Übernahmen von sicherheitsrelevanten Unternehmen oder kritischen Infrastrukturen durch Investoren außerhalb der EU erst einen Eingriff prüfen, wenn sie mindestens 25 Prozent der Unternehmensanteile kaufen wollen.

"Diese Schwelle wollen wir jetzt absenken, um in sensiblen Wirtschaftsbereichen mehr Erwerbsfälle überprüfen zu können", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gegenüber der Zeitung.

Die Bundesregierung will so Technologietransfers ins Ausland verhindern. In den vergangenen Jahren fielen Investoren aus China immer wieder mit kontroversen Übernahmen und Übernahmeversuchen aus - vom Roboterhersteller Kuka bis hin zur geplatzten Leifeld-Übernahme. Die WirtschaftsWoche hat mehrere Ökonomen gefragt, was sie von dieser Maßnahme, die sich insbesondere gegen chinesische Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...