Mainz (ots) - Woche 37/18



So., 9.9.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Wir sind die Mitte Chemnitz jenseits von links oder rechts Deutschland 2018



(Die "ZDF.reportage: Erst frei, dann pleite" entfällt.)



_____________________



Bitte Änderung beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Wir sind die Mitte Chemnitz jenseits von links oder rechts (von 18.00 Uhr) Deutschland 2018



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Erst frei, dann pleite" entfällt.)



Mi., 12.9.



Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:



9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Generaldebatte Reporter: Frank Buchwald Moderation: Patricia Wiedemeyer



("heute Xpress" um 9.00 Uhr und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen. Weiterer Ablauf auf 10.30 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 39/18



Di., 25.9.



Bitte Änderung beachten:



5.15- Leute heute (VPS 5.14/HD/UT) 5.30 (von 17.45 Uhr) Deutschland 2018



(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)







Woche 40/18



So., 30.9.



21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka



Bitte streichen: Claus Kleber



Di., 2.10.



21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



Mi., 3.10.



Bitte Korrektur des Sendtitels beachten:



19.30 Vereint und doch nicht eins?



(Bitte auch für die Wiederholung um 4.45 Uhr beachten.)



___________________________________



0.35 heute Xpress Bitte streichen: Untertitel



___________________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



0.40 Reklame fürs Volk (HD) Die bunte Werbewelt der DDR Film von Andreas Schnögl Deutschland 2016



Bitte streichen: Dokumentation



___________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.55 Reklame fürs Volk (HD) Die bunte Werbewelt der DDR Film von Andreas Schnögl (von 0.40 Uhr) Deutschland 2016



Bitte streichen: Dokumentation







Woche 41/18



Sa., 6.10.



Bitte Programmänderung ab 13.45 Uhr beachten:



13.45 ZDF SPORTextra (VPS 13.44/fub/HD/AD/UT) Fußball-Länderspiel der Frauen Deutschland - Österreich Übertragung aus dem Stadion Essen



In der Halbzeitpause: gegen 14.45 heute Xpress (VPS 15.13)



(Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen. "Rosamunde Pilcher: Liebe gegen den Rest der Welt" und "Stadt, Land, Lecker" entfallen.)



