New York - Nach einem starken Arbeitsmarktbericht haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag kaum bewegt. Investoren schwankten zwischen der Freude über die sehr robuste Beschäftigung einerseits und der Sorge um steigende Zinsen andererseits. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 25 956,35 Punkte leicht nach. Der S&P 500 sank ebenfalls leicht um 0,03 Prozent auf 2877,31 Zähler.

Der Arbeitsmarkt in den USA läuft unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...