Die Union fordert einen höheren Wehretat. Am Ende der Sommerklausur wurde kommuniziert, dass die Verteidigungsinvestitionen nicht reichen werden.

In der Koalition droht neuer Streit über eine bessere Finanzausstattung der Bundeswehr. Der jetzige Haushaltsansatz für 2019 im Verteidigungsbereich sei nicht ausreichend, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag zum Abschluss der Sommerklausur des Fraktionsvorstands in Berlin.

Die Union ...

Den vollständigen Artikel lesen ...