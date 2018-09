Fiat lebt von der Vergangenheit. Zumindest optisch und zumindest in Deutschland. Denn die 500er-Reihe, die 2007 auf den Markt kam und sich vom Design her an die herzigen Fiat 500 anlehnt, die zwischen 1957 und 1975 gebaut wurden, macht mit ihren Derivaten den Hauptanteil der Verkäufe in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...