ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt brummt - Dollar bekommt Aufwind

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August in robuster Verfassung gezeigt. Die Zuwächse bei der Beschäftigung und bei den Löhnen übertrafen die Erwartungen von Experten und die Arbeitslosenquote blieb weiter niedrig, wie aus am Freitag in Washington veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums hervorgeht. Experten sehen nun für die US-Notenbank Fed endgültig den Weg frei für eine Leitzinsanhebung noch in diesem Monat.

ROUNDUP 2: Deutsche Produktion und Exporte schwächeln

WIESBADEN - Die deutsche Industrie und die Exportwirtschaft haben im Juli einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dies zeigen am Freitag veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Während das verarbeitende Gewerbe seine Produktion den zweiten Monat in Folge verringerte, gingen die Ausfuhren zur Überraschung von Experten zurück - laut Analysten auch eine Folge der internationalen Handelskonflikte.

ROUNDUP: Weißes Haus sucht nach Maulwurf in eigenen Reihen

WASHINGTON - Das Weiße Haus sucht weiter nach dem Maulwurf in den eigenen vier Wänden. Einem Bericht der "New York Times" unter Berufung auf einen Regierungsberater zufolge soll im Weißen Haus eine Liste mit zwölf Namen kursieren, die als mögliche Autoren eines Gastbeitrages in derselben Zeitung infrage kommen. Das Blatt hatte am Vortag einen anonymen Beitrag eines Regierungsvertreters gedruckt, der in drastischen Worten mit dem Präsidenten ins Gericht ging und erklärte, es gebe einen Kreis von Regierungsmitarbeitern, die ihre Aufgabe darin sähen, Trump am Schlimmsten zu hindern.

ROUNDUP: Katar kündigt Milliarden-Investitionen in Deutschland an

BERLIN/DOHA - Das Golfemirat Katar will seine Investitionen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren um zehn Milliarden Euro aufstocken. Das kündigte der Emir des arabischen Landes, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, am Freitag auf einem Wirtschaftsforum in Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. "Wir sind stolz auf unsere Beziehungen und auf die Zusammenarbeit mit Deutschland", sagte er. Gleichzeitig lud er deutsche Unternehmen ein, stärker in Katar zu investieren.

ROUNDUP: Euro-Finanzminister uneins bei Digitalsteuer

WIEN - Im Kreis der Euro-Finanzminister herrscht bei der stärkeren Besteuerung von Digitalkonzernen wie Facebook und Google weiter Uneinigkeit. "Es ist ganz kompliziert", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) beim Treffen mit seinen Kollegen am Freitag in Wien. Es könnten keine einfachen Lösungen gefunden werden. "Deshalb macht es auch Sinn, dass wir das hier sorgfältig prüfen." Die EU-Kommission und die österreichische EU-Ratspräsidentschaft machen hingegen Druck.

Spanien: Industrieproduktion fällt überraschend

MADRID - Die spanische Industrieproduktion ist im Juli überraschend zum zweiten Mal in Folge gesunken. Die Produktion sei um 0,3 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten stattdessen im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat war die Industrieproduktion bereits um 0,6 Prozent gesunken.

Frankreichs Industrie weitet Produktion erneut aus

PARIS - Die französische Industrie hat ihre Produktion im Juli den zweiten Monat in Folge ausgeweitet. Nach Angaben des Statistikamts Insee vom Freitag lag die Gesamtherstellung 0,7 Prozent höher als im Vormonat. Analysten hatten einen Zuwachs um lediglich 0,2 Prozent erwartet. Der Anstieg im Juni wurde nachträglich von 0,6 auf 0,7 Prozent angehoben.

Immobilienboom bringt Baubranche gut laufende Geschäfte

WIESBADEN - Die große Nachfrage nach Immobilien bringt der Bauwirtschaft kräftig wachsende Geschäfte. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 6 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Allein im Juni kletterten die Erlöse um 8,5 Prozent.

Österreichs Kanzler Kurz kommt zu Gesprächen mit Merkel

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel empfängt am Sonntag in einer Woche (16. September) den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu politischen Gesprächen in Berlin. Das teilte die Bundesregierung am Freitag mit. Das Treffen diene dem Austausch über aktuelle europapolitische Themen und der Vorbereitung des EU-Sondergipfels am 19. und 20. September in Salzburg. Österreich hat zur Zeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

