Die Netflix-Aktie präsentierte sich in der ersten Jahreshälfte in einem stabilen Aufwärtstrend. Dieser hatte im Januar 2018 noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen und die Aktie bis zum 20. Juni in der Spitze bis auf 423,20 US-Dollar ansteigen lassen.

Auf diesem Niveau setzten bereits vor den Quartalszahlen Gewinnmitnahmen ein. Sie führten zunächst zu einem Rückfall auf 378,75 US-Dollar und einer etwa zweiwöchigen Seitwärtsbewegung. Da die gemeldeten Zahlen von den Aktionären enttäuscht aufgenommen ... (Dr. Bernd Heim)

