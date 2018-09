Der Konzern will im Strom- und Gasvertrieb weiter wachsen. In Sachen Elektromobilität strebt Vatenfall Partnerschaften mit Autokonzernen an.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will nach dem Verkauf des deutschen Braunkohlegeschäfts hierzulande im Strom- und Gasvertrieb, der Fernwärme und der Elektromobilität zulegen. "Deutschland ist weiter ein Kernmarkt von uns. Wir werden hier weiter wachsen", sagte Deutschand-Chef Tuomo Hatakka in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir haben in diesem Jahr in Deutschland netto 100.000 neue Kunden gewonnen."

Der Markt ist hart umkämpft. Vattenfall nutzt dabei wie auch E.ON, RWE und andere Anbieter verstärkt digitale Kanäle wie Vergleichsportale und Anreize durch Boni für neue Kunden.

"Unser Vertriebsgeschäft mit Gas und Strom entwickelt sich sehr positiv", sagte Hatakka, der auch im Vorstand des Konzerns sitzt. "Derzeit haben wir in Deutschland etwa 3,5 Millionen Kunden. Vor circa zehn Jahren waren es rund 2,6 Millionen."

Besonders stark vertreten ist der schwedische Staatskonzern in Berlin und Hamburg, wo er auch zahlreiche Haushalte mit Fernwärme versorgt. Zu den erklärten Wachstumsgeschäften gehören ...

