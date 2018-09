Mainz (ots) -



Der ZDF-Verwaltungsrat hat am Freitag dem Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut zugestimmt, Bettina Schausten zum 1. März 2019 zur Stellvertretenden Chefredakteurin zu berufen. Sie übernimmt zeitgleich die Leitung der Hauptredaktion Aktuelles. Elmar Theveßen, der diese Funktionen derzeit ausübt, wird zum 1. März nächsten Jahres neuer Leiter des ZDF-Studios in Washington. Theo Koll wechselt zum gleichen Zeitpunkt von Paris nach Berlin, wo er als Leiter des Hauptstadtstudios die Nachfolge von Bettina Schausten antritt. Der Verwaltungsrat bestätigte die Personalvorschläge des Intendanten in seiner Sitzung am 7. September 2018 in Mainz.



Bettina Schausten leitet das Hauptstadtstudio seit April 2010. Sie ist zuständig für die bundespolitische Berichterstattung des ZDF aus Berlin und moderiert verschiedene Sendungen wie "Berlin direkt" und die ZDF-Wahlsendungen. In ihrer neuen Funktion als Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles verantwortet sie alle "heute"-Sendungen, das "heute journal", die tagesaktuellen Magazine und das Nachrichtenportal heute.de.



Elmar Theveßen leitet die Hauptredaktion Aktuelles seit Juni 2007 und ist seitdem Stellvertreter des Chefredakteurs. Den Zuschauern ist er vor allem auch als Experte für Terrorismus bekannt. Seine besonderen Kenntnisse auf dem Feld der internationalen Sicherheit wird er künftig von Washington aus in die Berichterstattung des ZDF einbringen.



Theo Koll leitet derzeit das ZDF-Studio in Paris. Als Korrespondent und Moderator ist er seit Jahrzehnten ein programmprägender Journalist des ZDF und ein Kenner der nationalen und internationalen Politik. Als Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen war er für die innen- und außenpolitische Berichterstattung des ZDF zuständig. Zuvor hatte Koll das investigative Politikmagazin "Frontal 21" als stellvertretender Redaktionsleiter und als Moderator geprägt.



