Ausgehend vom bisherigen Jahrestief bei 99,78 Euro, das am 4. April bei 99,83 Euro noch einmal einem Test unterzogen wurde, konnte die Siemens-Aktie bis Mitte Juni im Hoch auf 121,26 Euro klettern, ehe eine Gegenbewegung einsetzte. Ende Juli wurde das Hoch noch einmal angelaufen und leicht überwunden. In der Spitze stieg die Aktie am 1. August auf 121,70 Euro.

Enttäuschend aufgenommene Zahlen zum 2. Quartal und ein insgesamt schwacher Gesamtmarkt schickten die Aktie seitdem auf Talfahrt. Das ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...