Der Rubel hat ein neues Jahrestief gegenüber Euro und Dollar erreicht. Die drohende Verschärfung der Sanktionen des Westens bringt die russische Währung in Bedrängnis.

Am Freitag ist der offizielle Euro-Kurs erstmals in diesem Jahr über die Marke von 80 Rubel gestiegen. Die russische Zentralbank hob den Kurs damit gegenüber dem Vortag um fast einen Rubel an. So viel mussten Rubel-Besitzer zuletzt Anfang 2016 für einen Euro bezahlen.

Die Maßnahmen der Zentralbank waren notwendig - im freien Börsenhandel war der Rubel vorher schon in die Knie gegangen. Laut Marktinsidern stieß ein US-Fonds Rubel im Wert von über einer Milliarde US-Dollar ab.

Inzwischen fragen sich Experten nicht mehr, ob ein Dollar bald 70 Rubel kostet, sondern, wann es soweit ist. Zum Vergleich: Anfang August kostete ein Dollar noch rund 62 Rubel, ein Euro 73 Rubel. Damit hat die russische Währung in einem Monat rund zehn Prozent an Wert verloren.

Die russische Zentralbank begründete den Verfall der eigenen Landeswährung offiziell mit der allgemeinen Krise der Schwellenländer. "Die Volatilität an den russischen Finanzmärkten ist gestiegen und nun vergleichbar mit der Volatilität in anderen Ländern", heißt es in einem Bulletin.

Es sei zu einem "Ansteckungseffekt" von der Türkei und Argentinien aus gekommen, argumentiert die Notenbank. Zudem sei der August traditionell ...

