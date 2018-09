Mainz (ots) - Samstag, 8. September 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast im Studio: Oliver Kahn, ZDF-Fußball-Experte



Fußball: DFB - Umbruch Nationalmannschaft Fußball: Nations League - Schweiz - Island & England - Spanien Tennis: US Open, Finale Frauen - Serena Williams - Naomi Osaka Biathlon - IBU-Kongress und Präsidentenwahl Basketball - Supercup in Hamburg



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121