ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den jüngsten Abgaben kam es zum Wochenausklang am schweizerischen Aktienmarkt zu einer leichten Erholung. Allerdings sind die Belastungsfaktoren geblieben: der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Krise in den Schwellenländern. Zudem könnte jetzt auch Japan ins Fadenkreuz von US-Präsident Donald Trump geraten sein. In einem Telefonat mit einem Redakteur des Wall Street Journal sagte Trump, ihn störten immer noch "die Bedingungen, unter denen der US-Handel mit Japan stattfindet".

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.843 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,04 (zuvor: 35,13) Millionen Aktien.

Neben dem deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht gab es auch Daten vom Arbeitsmarkt in der Schweiz. Hier lag die Arbeitslosenquote im August unverändert bei 2,4 Prozent. Dies ist ein positives Signal für die heimische Konjunktur, die im zweiten Quartal mit einer Rate von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Bei den Einzelwerten standen vor allem die Aktien aus dem Banken-Sektor unter Druck. Die Branche führte mit einem Minus von 1,0 Prozent die Verliererliste in Europa an. Ein Händler vermutete hinter den Abgaben technisch bedingte Gründe. Der Sektor habe sich in den vergangenen Tagen wegen der Entspannung am italienischen Anleihemarkt sehr viel besser als der Gesamtmarkt gehalten. Dieser positive Sonderfaktor sei nun ausgelaufen und der Sektor habe offenbar Nachholbedarf nach unten. Die Aktien der UBS und der CS Group verloren jeweils 0,9 Prozent, Julius Bär büßten 0,7 Prozent ein.

September 07, 2018

