Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abverkäufen der vergangenen Tage ist es am Freitag gemächlicher am deutschen Aktienmarkt zugegangen. Ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht drückte zwar auf den Euro, spielte für Aktien aber nur eine untergeordnete Rolle. Hier blieb der schwelende Handelskonflikt das Hauptthema. Nach dem Auslaufen einer Anhörungsphase könnte US-Präsident Donald Trump nun Ernst machen mit angedrohten weiteren Zöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von bis zu 200 Milliarden Dollar. Spekuliert wurde auch, dass Japan bald ins Visier von US-Präsident Trump geraten könnte. Der DAX schloss mit einem Plus von 4 Punkten auf 11.960 Zähler praktisch unverändert.

Schwachen Daten zur Produktion in Deutschland drückten auf Maschinenbau-Aktien im Allgemeinen. Die Produktion sank gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Am Vortag waren bereits die Auftragseingänge sehr schwach ausgefallen. Im Handel sorgte man sich, dass sich in den schwachen Daten zunehmend der schwelende Handelskonflikt widerspiegeln könnte, der für Investitions-Zurückhaltung bei den Unternehmen sorge. Kion verloren 3,4 Prozent, Kuka 3,0 Prozent oder Jungheinrich 2,6 Prozent.

Bayer auf Fünfjahrestief

Bayer wurden weiter verkauft und büßten 1,9 Prozent auf ein Fünfjahrestief ein. Die Geschäftszahlen vom Mittwoch waren an der Börse nicht gut angekommen. Daneben mieden Anleger wegen der Glyphosat-Klagen gegen die Tochter Monsanto weiter die Aktie. Die Zahl der Klagen lag in der Zwischenzeit bei 8.700. Weitere dürften folgen. Auch Infineon setzten die jüngste Talfahrt fort und verloren 1,9 Prozent. Analysten warnten vor abbröckelnden NAND-Preisen. Deutschen Bank gaben 1,5 Prozent nach: Der chinesische Aktionär HNA will seine restliche Beteiligung innerhalb der kommenden 18 Monate komplett abbauen.

Als belastend für Siltronic - die Aktie verlor 3,5 Prozent - wurden Pläne des japanischen Wettbewerbers Shin-Etsu gesehen, rund 855 Millionen Euro in die Siliziumproduktion investieren zu wollen. Sollte sich dadurch das Angebot auf dem Weltmarkt erhöhen, könnte sich dies negativ auf die Preise auswirken.

Aixtron legten dagegen um 5,6 Prozent zu, nachdem die Analysten von Baader die Aktie auf "Halten" hoch genommen hatten. Für Wirecard waren die Analysten von Exane mit einem Kursziel 265 Euro sehr optimistisch eingestellt. Der Kurs des künftigen DAX-Aufsteigers legte um 4,3 Prozent auf 192,45 Euro zu. DAX-Absteiger Commerzbank wurden weiter verkauft und verloren 1,0 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 104,5 (Vortag: 89,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,54 (Vortag: 3,44) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.959,63 +0,04% -7,42% DAX-Future 11.959,00 +0,07% -8,14% XDAX 11.962,28 -0,22% -6,99% MDAX 26.180,71 +0,19% -0,08% TecDAX 2.912,07 +0,60% +15,15% SDAX 12.100,34 -0,75% +1,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,90% -46 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.