Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag nach einer ansonsten insgesamt von Verlusten geprägten Woche mit etwas festeren Notierungen abgeschlossen. Im Umfeld anhaltender Sorgen um den Handelsstreit der USA mit China, gaben dem Leitbarometer SMI die Schwergewichte Nestlé, Novartis und insbesondere Roche guten Halt. Auf der Gegenseite fielen dagegen Bankaktien in Ungnade. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht trieb am Nachmittag in erster Linie den Dollar in die Höhe.

Der Arbeitsmarkt der weltweit grössten Volkswirtschaft zeigte sich im August in einer robusten Verfassung mit einem über Erwarten starken Anstieg bei der Beschäftigung und steigenden Löhnen. Die Notenbank Fed dürfte dieser Bericht aber nicht aus der Ruhe bringen, kommentierte ein Marktbeobachter die Lage. Sie werde an den moderaten Zinserhöhungen festhalten und kein schnelleres Tempo anschlagen. Währenddessen geht US-Präsident Donald Trump im Zollstreit unbeirrt seinen Weg. Er hat mit neuen Zöllen auf chinesischen Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar gedroht.

Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,28 Prozent auf 8'843,11 Punkte dazu, nachdem er die Marke von 8'800 Stellen kurz nach Veröffentlichung des Jobs Reports kurzzeitig unterschritten hatte. Auf Wochensicht resultierte aber dennoch ein klarer Rückgang von 1,5 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...