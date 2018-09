Zusammen bekamen die beiden Angeklagten mehr als zehn Jahre Haft, wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

In der Türkei sind der ehemalige Chef der pro-kurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas, sowie ein Filmemacher zu jahrelanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht befand Demirtas für schuldig, Terrorpropaganda betrieben zu haben, wie der Sender CNN Turk am Freitag berichtete. Dabei geht es um eine Rede, die Demirtas 2013 gehalten hatte, als die Regierung in Ankara Friedensverhandlungen geführt hatte. Er muss für vier Jahre ...

