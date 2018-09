Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Wochenausklang zeigt sich die Wall Street mit einer leicht positiven Tendenz. Auch die zuletzt stark gebeutelten Technologiewerte verzeichnen moderate Gewinne. Übergeordnet bleibt die Wall Street aber im Handelsstreit gefangen. Neue Zollschranken auf China-Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar rücken näher, und bei der Neuverhandlung des Nafta-Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA deutet sich bislang keine Einigung an.

Zudem scheint sich US-Präsident Donald Trump einen neuen Konfliktherd auszugucken, denn Japan könnte das nächste Ziel von Trump in den Handelsstreitigkeiten werden. In einem Telefonat mit einem Redakteur des Wall Street Journal sagte Trump, ihn störten immer noch "die Bedingungen, unter denen der US-Handel mit Japan stattfindet".

Der Dow-Jones-Index zeigt sich am Mittag (Ortszeit) wenig verändert bei 25.993 Punkten. Der S&P-500 klettert um 0,2 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent.

US-Arbeitsmarkt spricht für weitere Zinserhöhungen

Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht stellt derweil die Ampeln für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank auf grün. Denn die US-Wirtschaft hat im August mehr Stellen geschaffen als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne stärker zu als angenommen. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 26. September erneut die Zinsen erhöhen wird. Die Märkte preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte inzwischen zu 99 Prozent ein. Eine weitere Zinserhöhung am 19. Dezember ist wahrscheinlich, sie wird immerhin zu 69 Prozent eingepreist.

"Mit den Arbeitsmarktdaten sind wir nun wieder zurück in der Spur, der Juli scheint nur ein Ausreißer gewesen zu sein - die Wirtschaft läuft weiter auf vollen Touren", so Investment-Stratege Mike Loewengart von E-Trade Financial Corp.

Tesla-Aktie unter Druck

Unter den Einzelaktien fällt die Tesla-Aktie um 5,6 Prozent. Nach Ansicht der Analysten von A.J. Bell reflektiert der Kursrückgang möglicherweise die operativen Schwierigkeiten und auch die Unternehmenskultur. Es sei erst einen Monat her, dass Gründer Elon Musk den Markt mit der Möglichkeit überrascht habe, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. "Einen Monat später sind diese Pläne wieder zu den Akten gelegt worden, es stellen sich Fragen über den Führungsstil von Elon Musk, es laufen zudem Untersuchungen der US-Börsenaufsicht, und die Aktien und Anleihen des Unternehmens befinden sich im Rückwärtsgang", so Analyst Russ Mould. Die Aktie sei in diesem Zeitraum um 26 Prozent gefallen. "Neben dem Streit über die Unternehmenskultur drückt der Rückgang auch die wieder gestiegenen Sorgen bezüglich der Produktionsschwierigkeiten aus", ergänzt der Teilnehmer.

Broadcom steigen dagegen um 7,8 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen und die Ankündigung einer höheren Dividende verleihen der Aktie Auftrieb. Das Unternehmen hat den Gewinn im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und einen weiter positiven Geschäftsverlauf in Aussicht gestellt.

Marvell Technology klettern um 3,9 Prozent, nachdem der Halbleiterhersteller bei der Vorlage von Ergebnissen für das zweite Quartal eine positive Bilanz der Übernahme von Cavium gezogen hat. Dank Cavium dürfte das Umsatzwachstum wieder anziehen, zeigt sich Marvell zuversichtlich. Auch die Einsparungen seien voraussichtlich höher als erwartet.

Costco legen um 2,5 Prozent zu. Die Großhandelskette hat einen 12-prozentigen Umsatzanstieg im August verbucht - befeuert vom Web-Geschäft. Der Spielzeughersteller Mattel kündigt die Schaffung einer Kinofilmabteilung an, die von einem bekannten Produzenten geführt werden soll. Die Titel legen nach anfänglichen Verlusten nun um 3,5 Prozent zu. Palo Alto Networks ziehen um 5,0 Prozent an. Der Spezialist für Netzwerksicherheit überrascht mit einem positiven Ausblick auf die laufende Periode über Markterwartung. Auch die Quartalszahlen wissen zu gefallen.

Dollar und US-Renten ziehen mit Daten an

Der Dollar zieht mit den Arbeitsmarktdaten deutlich an. Der Euro fällt auf 1,1574 Dollar nach Wechselkursen um 1,1650 im Tageshoch. Vor allem die über den Erwartungen ausgefallenen Stundenlöhne befeuern Zinserhöhungsfantasien. Bereits zuvor hatte sich der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, für weitere schrittweise Zinserhöhungen ausgesprochen.

Zinserhöhungsspekulationen beherrschen auch den Rentenmarkt. Dort geben die Notierungen im Anschluss an die Daten deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 5,9 Basispunkte auf 2,94 Prozent.

Der Goldpreis zeigt sich nach den US-Arbeitsmarktdaten volatil. Aktuell fällt der Preis für die Feinunze um 0,2 Prozent auf 1.198 Dollar. Das Edelmetall wird von steigenden Dollar-Notierungen und der Aussicht auf Zinserhöhungen belastet. Der Goldpreis reagiert seit Monaten sehr stark auf die US-Geldpolitik.

Am Ölmarkt drückt der steigende Greenback, die Ölpreise geben einen Großteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,2 Prozent auf 67,65 Dollar. Brent zeigt sich wenig verändert bei 76,53 Dollar. Dazu kommen die Sorgen um eine weitere Eskalation des Handelsstreits, der sich negativ auf die globale Öl-Nachfrage auswirken könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.993,10 -0,01 -2,77 5,15 S&P-500 2.882,28 0,15 4,23 7,80 Nasdaq-Comp. 7.956,62 0,43 33,89 15,26 Nasdaq-100 7.482,74 0,40 29,57 16,98 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,70 7,0 2,63 150,0 5 Jahre 2,82 8,1 2,74 89,7 7 Jahre 2,89 6,6 2,82 63,9 10 Jahre 2,94 5,9 2,88 49,2 30 Jahre 3,10 4,8 3,05 3,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1574 -0,41% 1,1637 1,1614 -3,7% EUR/JPY 128,70 +0,04% 128,72 128,72 -4,9% EUR/CHF 1,1213 -0,08% 1,1227 1,1249 -4,3% EUR/GBP 0,8949 -0,47% 0,8993 0,8983 +0,7% USD/JPY 111,20 +0,48% 110,62 110,92 -1,3% GBP/USD 1,2934 +0,05% 1,2939 1,2928 -4,3% Bitcoin BTC/USD 6.489,21 +0,3% 6.535,21 6.474,51 -52,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,65 67,77 -0,2% -0,12 +15,2% Brent/ICE 76,53 77,42 +0,0% 0,03 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.197,55 1.200,00 -0,2% -2,44 -8,1% Silber (Spot) 14,23 14,16 +0,5% +0,07 -16,0% Platin (Spot) 781,60 791,35 -1,2% -9,75 -15,9% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,1% +0,00 -21,5% ===

