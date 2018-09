Gesellschaftliche Ereignisse können negative Folgen für das Image eines Standorts haben - das spüren Chemnitzer Unternehmer nach den Tumulten gewaltbereiter Rechtsextremer. Wie die Mittelständler jetzt gegensteuern.

Es hatte sich tatsächlich bis nach Japan herumgesprochen. Was ist denn da los bei euch, wurde Jens Kieselstein gleich zu Beginn seiner Dienstreise von den Geschäftspartnern gefragt. Sie hatten die Bilder bei BBC und CNN gesehen. Bilder von Hass und Gewalt, von Angriffen auf Ausländer, von überforderten Polizisten und Journalisten, die sich mit Helmen schützen. Bilder aus Chemnitz, Kieselsteins sächsischer Heimat. "Die wirken noch lange nach", sagt er.

Die Tumulte nach der tödlichen Messerattacke auf Daniel H., die Nazi-Proteste inklusive Hitlergruß vor der übergroßen Karl-Marx-Büste haben Chemnitz in kürzester Zeit ein weltweites Image verpasst: Hauptstadt des braunen Mobs. Noch während die Bilder um die Welt gingen, fragten sich die vielen mittelständischen Unternehmer in Chemnitz: Wie werden wir dieses Image jemals wieder los?

"Die gesamte Situation hat uns alle geschockt", sagt Kieselstein, der ein gleichnamiges Maschinenbauunternehmen führt. "Es ist schon hart", sagt Jan Jassner, Juniorchef der Unterwäschefirma Bruno Banani. "Das war absurd, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Martin Böhringer, Gründer des Softwaredienstleisters Staffbase.

Wer mit Kieselstein, Jassner und Böhringer in diesen Tagen spricht, könnte leicht glauben, sie hätten sich abgesprochen. So einig sind sie sich in ihrer Analyse, fast wortgleich erklären sie ihre Heimat. Das, was Chemnitz jetzt weltbekannt gemacht hat, sei passiert und unerträglich, keine Frage, aber das sei nicht der Alltag in ihrer Stadt. Eigentlich, berichten die drei Unternehmer, ging es zuletzt aufwärts mit Chemnitz. Die Arbeitslosigkeit niedrig, die Lebensqualität hoch. Grün sei die Stadt, viel grüner als man denke. Ein bisschen langweilig vielleicht im Vergleich zu Leipzig oder Dresden, aber Chemnitz sei weltoffener geworden. Früher, sagt Böhringer, hätten ...

