Die Nestlé-Aktie rutschte in der ersten Junihälfte bis auf 63,06 Euro ab und stabilisierte sich auf diesem Niveau. In den folgenden Wochen initiierten die Käufer eine neue Aufwärtsbewegung, die schnell in einen kräftigen Anstieg überging. Dieser ließ die Aktie bis zum 26. Juli im Hoch bis auf 70,80 Euro ansteigen.

Nach einer kurzen Konsolidierung wurde der Anstieg fortgesetzt, sodass die Aktie bis zum 21. August auf 72,18 Euro klettern konnte. Damit war der Kurs schon recht weit in die Widerstandszone ... (Dr. Bernd Heim)

