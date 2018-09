Mannheimer Morgen über virtuelle Währungen wie Bitcoins Überschrift: Kontrolle ist besser Bitcoins sind kein Spielgeld. Ebenso wenig wie die anderen virtuellen Währungen. In der noch kurzen Geschichte dieses digitalen Finanzproduktes gibt es alles: umwerfende Erfolgsstorys, aber auch katastrophale Abstürze, die reales Vermögen vernichteten. Nach Kontrolle dieser virtuellen Währungen zu rufen, heißt nicht, sie verbieten zu wollen oder ihre Chancen etwa für Startups zu übersehen. Tatsächlich wurden sie in einigen Fällen fast wie eine Fortentwicklung von Crowdfunding genutzt, also jenem Versuch kreativer Köpfe, Geld zur Verwirklichung ihrer Ideen zu sammeln. Und dennoch bleibt es richtig, diese neuen Finanzprodukte den gleichen Regeln zu unterwerfen, die schon für alle anderen Instrumente des Geldmarktes gelten. Bisher greifen die Nationalstaaten und die EU deshalb nicht ein, weil sie das Volumen des weltweiten Handels mit Kryptowährungen für ungefährlich halten. Es ist ein marktwirtschaftliches Argument, nach dem sich der Staat zurückzuhalten hat, so lange keine unmittelbare Gefahr für das globale Finanzsystem zu befürchten ist. Konsequent ist dieses Vorgehen nicht, weil das Handelsvolumen stetig steigt. Und die Gefahren durch Missbrauch zu groß sind. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

September 07, 2018 12:29 ET (16:29 GMT)