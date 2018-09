DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18.29 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.293,36 -0,08% -6,01% Stoxx50 2.971,10 +0,10% -6,51% DAX 11.959,63 +0,04% -7,42% FTSE 7.275,87 -0,59% -2,82% CAC 5.252,22 +0,16% -1,14% DJIA 25.840,95 -0,60% +4,54% S&P-500 2.868,25 -0,34% +7,28% Nasdaq-Comp. 7.907,37 -0,19% +14,54% Nasdaq-100 7.433,54 -0,26% +16,21% Nikkei-225 22.307,06 -0,80% -2,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,02% -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,26 67,77 -0,8% -0,51 +14,5% Brent/ICE 76,19 77,42 -0,4% -0,31 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,61 1.200,00 -0,4% -4,39 -8,2% Silber (Spot) 14,15 14,16 -0,1% -0,01 -16,5% Platin (Spot) 777,50 791,35 -1,8% -13,85 -16,4% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,6% -0,02 -22,1%

Der Goldpreis zeigt sich nach den US-Arbeitsmarktdaten volatil. Das Edelmetall wird von steigenden Dollar-Notierungen und der Aussicht auf Zinserhöhungen belastet. Der Goldpreis reagiert seit Monaten sehr stark auf die US-Geldpolitik.

Am Ölmarkt drückt der steigende Greenback, die Ölpreise geben ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab.

FINANZMARKT USA

Die zuletzt stark gebeutelten Technologiewerte verzeichnen moderate Gewinne. Übergeordnet bleibt die Wall Street aber im Handelsstreit gefangen. Neue Zollschranken auf China-Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar rücken näher und bei der Nafta-Neuverhandlung deutet sich bislang keine Einigung an. Zudem scheint sich US-Präsident Donald Trump einen neuen Konfliktherd auszugucken, denn Japan könnte das nächste Ziel von Trump in den Handelsstreitigkeiten werden. Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht stellt derweil die Ampeln für weitere Zinserhöhungen auf grün. Denn die US-Wirtschaft hat im August mehr Stellen geschaffen als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne stärker zu als angenommen. Tesla fallen um 5,6 Prozent. Der Chefbuchhalter sucht nach nur einem Monat schon wieder das Weite. Broadcom steigen um 7,8 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen und die Ankündigung einer höheren Dividende stützten. Marvell klettern um 3,9 Prozent, nachdem der Halbleiterhersteller eine positive Bilanz der Übernahme von Cavium gezogen hat. Costco legen um 2,5 Prozent zu. Die Großhandelskette hat einen 12-prozentigen Umsatzanstieg im August verbucht. Palo Alto Networks ziehen um 5,0 Prozent an. Der Spezialist für Netzwerksicherheit überrascht mit seinem Ausblick positiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben den Euro gedrückt, den Aktienmarkt aber nur sehr bescheiden gestützt. An den Aktienmärkten spielten die US-Daten zwar nur eine untergeordnete Rolle, sie unterstrichen aber den steigenden geldpolitischen Gegenwind durch die Zentralbanken. Hauptbelastungsfaktor an den Aktienmärkten blieb der schwelende Handelskonflikt. Mit Abgaben von 0,9 Prozent zählte der Bankensektor zu den schwächsten Branchen. Der Sektor habe sich in den vergangenen Tagen wegen der Entspannung am italienischen Anleihemarkt sehr viel besser als der Gesamtmarkt gehalten. Dieser positive Sonderfaktor sei nun ausgelaufen und der Sektor habe offenbar Nachholbedarf nach unten, hieß es. Für die Kursschwäche der Deutschen Bank von 1,7 Prozent gab es derweil handfeste Gründe: HNA will ihre restliche Beteiligung innerhalb der kommenden 18 Monate komplett abbauen. Die schwachen Daten zur Produktion in Deutschland drückten auf Maschinenbauwerte. Kion verloren 3,4 Prozent, Kuka 3,0 Prozent oder Jungheinrich 2,6 Prozent. Der Diebstahl persönlicher Daten von hunderttausenden Kunden bei British Airways belastete den Kurs der Mutter-Holding IAG. Der Kurs verlor 1,4 Prozent. Bayer büßten weitere 1,9 Prozent auf ein Fünfjahrestief ein. Die Geschäftszahlen vom Mittwoch waren nicht gut angekommen. Daneben mieden Anleger wegen der Glyphosat-Klagen gegen die Tochter Monsanto die Aktie. Für Wirecard war Exane mit einem Kursziel 265 Euro sehr optimistisch gestimmt. Der Kurs des künftigen DAX-Aufsteigers legte um 4,3 Prozent auf 192,45 Euro zu. DAX-Absteiger Commerzbank wurden mit dem Bankensektor weiter verkauft und verloren 1,0 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1559 -0,54% 1,1637 1,1614 -3,8% EUR/JPY 128,13 -0,40% 128,72 128,72 -5,3% EUR/CHF 1,1195 -0,24% 1,1227 1,1249 -4,4% EUR/GBP 0,8941 -0,56% 0,8993 0,8983 +0,6% USD/JPY 110,87 +0,17% 110,62 110,92 -1,6% GBP/USD 1,2927 -0,01% 1,2939 1,2928 -4,3% Bitcoin BTC/USD 6.494,03 +0,4% 6.535,21 6.474,51 -52,5%

Der Dollar zieht mit den Arbeitsmarktdaten deutlich an. Der Euro fällt auf 1,1574 Dollar nach Wechselkursen um 1,1650 im Tageshoch. Vor allem die über den Erwartungen ausgefallenen Stundenlöhne befeuern Zinserhöhungsfantasien. Bereits zuvor hatte sich der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, für weitere schrittweise Zinserhöhungen ausgesprochen.

Derweil zog das Pfund gegen Euro und Dollar an, der Greenback erholte sich allerdings mit den starken Arbeitsmarktdaten wieder. Im Handel wurde die Stärke der britischen Währung mit Aussagen von EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier erklärt. Dieser hatte sich offen für Kompromisse in der Frage um eine Vermeidung einer harten Grenze zu Nordirland nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU gezeigt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach schwachen Vorgaben aus den USA für den Technologiesektor haben an den Börsen negative Vorzeichen die Kurstafeln dominiert. Dazu kam, dass es bislang keine Fortschritte in der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens zwischen den USA und Kanada gibt. Gleichzeitig will US-Präsident Donald Trump den Handelskonflikt einem Medienbericht zufolge nun auch auf Japan ausdehnen. Dass Japaner wieder konsumfreudiger sind, konnte die Stimmung in Tokio nicht aufhellen. Druck auf die Aktien ging vom deutlich festeren Yen aus. Die chinesischen Börsen zeigten sich volatil. In Schanghai schafften die Kurse letztlich aber doch ein Plus. Gesucht waren Aktien des Energiesektors wie die des Kohlebergwerksbetreibers China Shenhua, die um 4,8 Prozent zulegten, oder Finanzwerte wie die des Versicherers Ping An, die 2,4 Prozent gewannen. Auch in Hongkong machte der HSI im späten Handel vorübergehende Verluste von knapp 1 Prozent wett. An der Börse in Seoul verringerte der Kospi sein Minus im Späthandel. In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 abwärts - den siebten Tag in Folge. Die Befürchtung, dass sich der Handelsstreit verschärfen könnte, trieb die Anleger in "sichere Häfen" wie den Yen. Aktien von Chipausrüstern und -herstellern verzeichneten kräftige Kursverluste, nachdem Micron von Preisrückgängen bei Speicherchips berichtet hatte. Außerdem hatte KLA-Tencor, ein Ausrüster der Chipbranche, gewarnt, dass der Absatz im zweiten Halbjahr wohl nicht so stark anziehen werde wie erhofft. In Tokio büßten daraufhin Advantest 7,2 Prozent ein. Renesas verloren 3,3 Prozent und Tokyo Electron rund 6 Prozent. In Seoul verbilligten sich Samsung Electronics um 2,6 Prozent und SK Hynix um 3,7 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche-Bank-Chef Sewing preist Katar als Investor

Inmitten von Meldungen über einen Ausstieg des chinesischen Mischkonzerns HNA bei der Deutschen Bank hat Vorstandschef Christian Sewing Katar als langfristigen Investor gepriesen. Bei einer deutsch-katarischen Wirtschaftskonferenz in Berlin lobte er das Emirat als überragenden Partner und geduldigen Investor. "Es ist so wichtig, dass man langfristig gute Partner hat - wie eben auch Katar", sagte Sewing. Beide Seiten könnten sich aufeinander verlassen.

EU entscheidet Ende Januar 2019 über Siemens-Alstom

Die Entscheidung der Wettbewerbshüter in Brüssel zur geplanten Eisenbahn-Fusion von Siemens und Alstom verzögert sich um gut zwei Monate. Die EU-Kommission setzte den 28. Januar als neuen Termin fest, nachdem sie das Fusionskontrollverfahren im August wegen fehlender Informationen ausgesetzt hatte.

Hafenlogistiker HHLA muss neuen Arbeitsdirektor suchen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG verliert ihren Arbeitsdirektor. Vorstandsmitglied Heinz Brandt kündigte am Freitag aus persönlichen Gründen seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Unternehmen zum 31. März nächsten Jahres an. Brandt ist seit Anfang 2009 Vorstandsmitglied beim Hafenlogistiker HHLA. Sein Vertrag wäre noch bis Ende 2021 gelaufen. Der 63-jährige ist dabei neben dem Personalmanagement auch für den Einkauf sowie Recht und Compliance zuständig.

Chef von Aldi Nord gibt seinen Posten auf

Der Chef des Lebensmitteldiscounters Aldi Nord gibt seinen Posten auf. Marc Heußinger habe darum gebeten, "ihn von seiner Funktion und seinen Aufgaben zu entbinden", teilte Aldi Nord auf Anfrage mit. Die Geschäftsführung übernehme "bis auf weiteres" Heußingers Stellvertreter Torsten Hufnagel, hieß es weiter. Über die endgültige Neubesetzung des Postens "werden die Gesellschafter der Unternehmensgruppe entscheiden". Über die Kündigung von Heußinger hatte zunächst das Manager Magazin berichtet.

Danske-Geldwäscheermittlungen betreffen 150 Mrd US-Dollar - Kreise

Die Ermittlungen bei Dänemarks größter Bank wegen der jüngsten Geldwäschevorwürfe betreffen offenbar Transaktionen im Volumen von 150 Milliarden US-Dollar. Diese seien zwischen 2007 und 2015 von der estnischen Tochter der Danske Bank abgewickelt worden und würden nun intern überprüft, berichten mehrere Informanten. Der größte Teil der betroffenen Transaktionen, die im Vergleich zu den Einlagen in Estland gigantisch sind, sei von Unternehmen mit Verbindungen nach Russland oder anderen Ländern der früheren Sowjetunion getätigt worden.

Chefbuchhalter von Tesla geht nach einem Monat

Der Elektroautobauer Tesla verliert nach nur einem Monat einen hochrangigen Manager. Chief Accounting Officer Dave Morton sei am Dienstag von seiner Position zurückgetreten, nachdem er am 6. August den Job übernommen habe, teilte Tesla am Freitag mit. Die Gründe seien das Ausmaß des öffentlichen Interesses bei dem Unternehmen und das Arbeitstempo. Morton erklärte, er habe "keine Meinungsverschiedenheiten mit der Führung von Tesla oder über die Finanzberichterstattung des Konzerns" gehabt. Chief Financial Officer Deepak Ahuja und sein Corporate Controller sollen die Arbeit von Morton nun übernehmen.

Mondelez rechnet 2019 mit Nettoumsatzwachstum

Der Nahrungsmittelhersteller Mondelez International hat seine neue Langfriststrategie präsentiert und seine Prognose für 2018 bekräftigt. Zudem hat das Unternehmen, das Marken wie "Milka", "Philadelphia" oder "Daim" beheimatet, erstmals einen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben. Zur Strategie kündigte der Konzern aus Deerfield im US-Bundesstaat Illinois an, man werde sich auf Marketing- und digitale Fähigkeiten konzentrieren. Zudem sollen die Marken in neue Märkte expandieren. In den Bereich E-Commerce will das Unternehmen, das neben Süßwaren auch Getränke und Nahrungsmittel im Portfolio hat, investieren. Auch Partnerschaften sowie Übernahmen und Zukäufe fasst die Gesellschaft ins Auge.

Emirates Airline klagt über Gegenwind

Die Fluglinie Emirates Airline leidet unter der aufziehenden Schwellenländerkrise, den hohen Ölpreisen und dem starken Dollar. Dieser "Dreifachschlag" trübe trotz der guten Nachfrageentwicklung das Gesamtbild und schwäche die Rendite, sagte Emirates-Präsident Tim Clark.

