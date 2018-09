Trump holt im Streit um die US-Zölle erneut aus: Nicht nur die bereits angekündigten Strafen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar könnten sehr bald Realität werden - weitere 267 Milliarden Dollar sind möglich.

US-Präsident Donald Trump hat China im laufenden Handelsstreit mit weiteren Importzöllen gedroht. "Die 200 Milliarden, über die wir sprechen, könnten in Abhängigkeit von der Entwicklung sehr bald umgesetzt werden. Zu einem gewissen Grade hängt es an China", sagte Trump am Freitag. "Und ...

