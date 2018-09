Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit nach einer Veranstaltung mit italienischen Banken in Mailand auf "Conviction Buy List" belassen. Die jüngsten Ergebnisse der italienischen Großbank verliehen deren Zielen für 2019 Glaubwürdigkeit, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar lasteten die mit der Entwicklung in der Türkei verbundenen Probleme auf dem Aktienkurs, die Belastungen für die Kapitalausstattung des Geldhauses dürften sich aber in Grenzen halten./bek/men Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-09-07/19:35

ISIN: IT0005239360