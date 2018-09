Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica von 7,70 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er senke die Annahmen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Telekommunikationskonzerns für die Jahre 2019 bis 2022 um jeweils rund 7 Prozent, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Grund hierfür sei unter anderem die starke Abwertung der Währungen lateinamerikanischer Länder in den vergangenen zwei Monaten./bek/men Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-09-07/19:36

ISIN: ES0178430E18