Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 36. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Tesla nach Auftritt des Firmenlenkers unter Druck 07.09.2018, 17:08 Uhr - Elon Musk ist bekannt für teilweise kuriose Auftritte. Nun rauchte er vor laufender Kamera in einem Videopodcast Marihuana. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...