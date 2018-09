In den letzten Wochen lag der Fokus der Marktteilnehmer vor allem in den Schwellenländer-Währungen, schreibt die Rabobank-Analystin Jane Foley in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Der ARS und die TRY standen eindeutig im Auge des Sturms. Die beiden Währungen brachen um 50% bzw. 42% gegenüber dem US-Dollar ein. Die Sensitivität anderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...