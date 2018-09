Laut Wall Street Journal will der Großaktionär HNA seinen Anteil an der Deutschen Bank abstoßen.

Das Wall Street Journal berichtete am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute, namentlich nicht genannte Personen, dass das chinesische Konglomerat HNA in den kommenden Monaten seinen Anteil von zuletzt 7,6 Prozent am größten deutschen Geldhaus abstoßen werde - auf Druck der Regierung in Peking, wie Reuters berichtet. Sprecher des Instituts und von HNA wollten keinen Kommentar abgeben. Das Handelsblatt zitierte einen anonymen Mitarbeiter von HNA mit den Worten: "Mit dem Verkauf des Deutsche-Bank-Anteils beweisen wir, dass wir die Botschaft verstanden haben." Derzeit gebe es aber noch keinen konkreten Zeitplan oder einen bestimmten Abnehmer für die Papiere. Der Staat und Gläubiger der hochverschuldeten HNA hatten zuletzt den Druck erhöht, sich wieder auf das alte Kerngeschäft Luftfahrt und Tourismus zu konzentrieren. An der Börse gab die Aktie der Deutschen Bank am Freitag in der Spitze 2,6 Prozent nach. HNA hatte sich in den zurückliegenden Jahren ...

