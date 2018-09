Russland, die Türkei und der Iran wollen eine politische Lösung für Idlib. Den IS und die al-Nusra wollen sie jedoch militärisch ausschalten.

Am Donnerstag hat die syrische Armee (SAA) mit Unterstützung der russischen Luftwaffe Waffenlager der Al-Nusra-Front, die sich mittlerweile Hayat Tahrir al-Scham (HTS) nennt und international als Terrororganisation eingestuft wird, im Norden von Hama und im Süden von Idlib zerstört, meldet die Nachrichtenagentur SANA. Hama ist die südliche Nachbarprovinz von Idlib. Die Angriffe richteten sich gegen Lager in der Stadt al-Tamanea - etwa 8 km östlich von Khan Sheikhoun - und im Dorf al-Teh. Zudem wurde im Dorf Tel Aas ein Trainingslager von HTS zerstört. In Kafr Zita in der nördlichen Landschaft von Hama wurde eine Höhe zerstört, die von HTS als Feldkrankenhaus genutzt wurde. Weitere Luftschläge hat es seit Donnerstagnacht nicht gegeben. Am Freitag hatten Russen und Syrer die Kämpfe allerdings weitgehend eingestellt. Es ist unklar, ob es sich um eine taktische Pause vor einer Offensive oder um eine neue Strategie in Idlib handelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...