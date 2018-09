Neue Woche und neue Nachrichten vom KMU-Anleihen-Markt (KW36) - die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) plant zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung und zur Diversifizierung der Finanzierungstruktur noch in diesem Jahr die Begebung einer Unternehmensanleihe. Eckdaten zum geplanten Bond wurden noch nicht bekanntgegeben. Die Photon Energy N.V. ist da schon deutlich weiter und vermeldet zum Ende der Woche die Ausplatzierung ihrer 30 Millionen Euro-Anleihe (ISIN: DE 000A19MFH4), die im Jahr 2017 begeben wurde. Die SLEEPZ AG hat dagegen auf Basis der ihr vorliegenden vorläufigen Ergebnisse aus der bisherigen Privatplatzierung der Wandelanleihe 2018/2021 beschlossen, die Frist zur Zeichnung der Wandelanleihe bis Anfang Oktober zu verlängern.

Die finanzielle Sanierung der Beate-Uhse-Gruppe ist angelaufen. Seit dem 10.07.2018 sind alle operativen Gesellschaften für den Neustart der Gruppe unter dem Dach der be you GmbH im Besitz des neuen Hauptgesellschafters. Auf dieser Basis soll eine tiefgreifende Neuausrichtung umgesetzt und strategische Investitionen getätigt werden. Im Rahmen des Insolvenzplans wird den Anleihegläubigern der Beate Uhse AG Anleihe ein exklusives Bezugsrecht an einer zweiten Kapitalerhöhung der neuen Holdinggesellschaft "be you GmbH" angeboten.

Die FCR Immobilien AG zeigt sich äußerst zufrieden mit dem ersten Halbjahr 2018, so konnte der Münchner Immobilienentwickler seinen Umsatz, der sich aus Mieteinnahmen und Immobilienverkäufen zusammensetzt, gegenüber der Vorjahresperiode um über 90 Prozent auf rd. 14,5 Millionen Euro. Das ...

