von Wolfgang Ehrensberger, Euro am Sonntag Aktiensplits sind in letzter Zeit aus der Mode gekommen. Warum hat KWS jetzt einen solchen Schritt beschlossen? Hagen Duenbostel: Der Kurs der KWS Aktie hat sich in den letzten mehr als 10 Jahren verdoppelt und zuletzt bei deutlich über 300 Euro notiert. Die gehandelten Stückzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...