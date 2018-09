Quito (awp/sda/afp) - Im jahrelangen Rechtsstreit um Umweltverschmutzung im Amazonasgebiet hat der US-Ölkonzern Chevron einen Erfolg errungen. Ein Schiedsgericht in Den Haag erklärte die in Ecuador verhängte Strafzahlung gegen den Konzern in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar für unzulässig. Dies teilte die Staatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...