Fehlende Regulierung, mangelnde Transparenz, regelmäßiger Betrug: Händler sehen kaum noch Nachfrage nach Finanzprodukten rund um Bitcoin.

Vom Mauerblümchen zum Börsenliebling und wieder zurück: Gut ein halbes Jahr nach dem Bitcoin-Hype ist es ruhig geworden um Kryptowährungen. Der Markt für die in der Branche ehemals heiß begehrten Neuplatzierungen von Cyber-Devisen (Initial Coin Offerings, ICOs) ist weitgehend zum Erliegen gekommen.

Händler sehen kaum noch Nachfrage nach Finanzprodukten rund um Bitcoin. Unzählige Betrugsfälle, Hackerangriffe auf Handelsplattformen für virtuelle Währungen und eine fehlende Regulierung haben Anlegern die Laune verdorben.

"Es ist ruhiger geworden, aber das ist auch gut so", sagt Christoph Gerlinger, Chef der German Startups Group in Berlin. "Die Goldgräberstimmung 2017 hat bezogen auf ICOs sehr viel Schrott nach oben gespült." Als der Preis für Bitcoin damals in wenigen Wochen auf 20.000 Dollar in die Höhe schoss, war das Cyber-Geld plötzlich in aller Munde. Hatten zuvor nur eingefleischte Computerexperten von der Kryptowährung gehört, erklärte Ende 2017 sogar die "Bild"-Zeitung ihren Lesern alles Wissenswerte über Bitcoin.

