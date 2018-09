Den großen Umzug von London nach Frankfurt wird es wegen des britischen EU-Austritts bei der Deutschen Bank nicht geben. Doch Deutschlands größtes Geldhaus bereitet sich auf das schlimmste Brexit-Szenario vor.

Die Deutsche Bank will trotz des Brexits nur eine überschaubare Anzahl ihrer Mitarbeiter aus London abziehen. "Wir werden in der Deutschen Bank keine große Anzahl an Mitarbeitern von London nach Kontinentaleuropa umziehen", sagte Vorstandsmitglied Sylvie Matherat im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Derzeit beschäftigen wir etwa 7000 Mitarbeiter in UK."

Seinen Heimatstandort will Deutschlands größtes Geldhaus aber auf jeden Fall verstärken. "Wir werden unser Hauptbuchungszentrum nach Frankfurt verlegen", kündigte Matherat an. "Diese Entscheidung fiel übrigens ...

