Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Just Eat mit einem Kursziel von 1080 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Treffen mit dem Management des britischen Essenslieferanten am Rande einer Roadshow in New York hätten seinen positiven Eindruck bestätigt, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tav Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-09-10/14:46

ISIN: GB00BKX5CN86