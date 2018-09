Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Enel von 5,90 auf 5,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das problematische Umfeld habe die Papiere der Italiener zuletzt belastet und bleibe ein Risiko, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sei fast ein Drittel des Kursabschlages mit Wertverlusten in Lateinamerika zu erklären. Inzwischen sei in Enel-Papieren aber fast schon das negativst denkbare Niveau eingepreist./ag/jha/ Datum der Analyse: 10.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-09-11/13:22

ISIN: IT0003128367