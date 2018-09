Die britische Investmentbank Barclays hat Eni von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 19 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth ist zwar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie grundsätzlich optimistisch für die großen Ölkonzerne. Sie stünden am Beginn einer Phase steigender Renditen und abnehmender Verbindlichkeiten, so die Expertin. Die Papiere der Italiener seien aber im Branchenvergleich teuer./ag/jha/ Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-09-11/13:24

ISIN: IT0003132476