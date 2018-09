Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Empfehlung für die Do&Co-Aktien von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel von 65,0 Euro wurde bestätigt.

Der Wertpapierexperte Christian Bader erklärte in einem Kommentar, dass der Catering-Vertrag mit der Turkish Airlines weitergeführt würde und zu steigenden Erlösen führe. Zudem fliesen in die Schätzung neue Geschäfte in Europa in Höhe von 85 Mio. Euro ein.

Die Aktien des Cateringunternehmens notierten am Dienstag im Verlauf mit plus 8,7 Prozent bei 67,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/ger

AFA0033 2018-09-11/14:22

ISIN: AT0000818802