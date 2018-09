Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell B von 2890 auf 2920 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund höherer Ölpreis-Annahmen hob Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die Ölkonzerne an. Nachhaltig freie Barmittel seien die neue Realität, die im Sektor zu beträchtlichen Aktienrückkäufen führen könnte. Die Bewertungen spiegelten dies noch nicht wider./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-09-12/08:15

ISIN: GB00B03MM408