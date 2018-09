Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Aareal Bank angesichts der Übernahme von DüsselHyp auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Johannes Thormann passte daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2018 bis 2019 an, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. An der Dividende für 2018 dürfte sich nichts ändern. Verglichen mit den Papieren der Konkurrenz erscheine der Immobilienfinanzierer fair bewertet./ajx/ag Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-09-12/08:22

ISIN: DE0005408116