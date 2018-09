Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard nach einer Roadshow mit dem Konzernchef in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Markus Braun habe eine strahlende Zukunft mit enormem Potenzial außerhalb Europas avisiert, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für 2020 seien konservativ. Die Aktie gehört zu den Favoriten des Experten./ag/jha/ Datum der Analyse: 12.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-09-12/12:13

ISIN: DE0007472060