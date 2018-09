Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 3800 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im Bergbausektor wirke derzeit der kurzfristige Gegenwind stärker als der langfristige Rückenwind, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Minenwerte hätten zuletzt stark nachgegeben aufgrund der Handelsspannungen und Probleme in den Schwellenländern./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-09-13/08:10

ISIN: GB0007188757