Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach der enorm schwachen Kursentwicklung und "Stimmungskapitulation" nach den Ergebnissen des zweiten Quartals von 105 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber auf "Overweight". Er rechnet nicht mit einer schnellen Neubewertung. Für alle mit einem nicht so kurzen Zeithorizont böten die Papiere der Leverkusener aber momentan außerordentliche Chancen./ag/zb Datum der Analyse: 13.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-09-13/08:59

ISIN: DE000BAY0017